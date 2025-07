Gaza Orsini a Paper Fest | Meloni e Tajani fanno vergognare gli italiani con il loro sostegno al genocidio

Durante il Paper Fest di Carrara, Alessandro Orsini non ha risparmiato critiche ai leader italiani Meloni e Tajani, accusandoli di far vergognare gli italiani con il loro sostegno al genocidio a Gaza. Secondo lui, l’Italia si sarebbe trasformata in uno stato satellite degli Stati Uniti, con un’informazione manipolata che giustifica le azioni più dolorose. La questione, spinosa e complessa, invita a riflettere sul ruolo dei media e della politica in tempi di conflitto.

“L’Italia è uno stato satellite della Casa Bianca e l’informazione nobilita questa soggezione agli Usa con narrazioni autocelebrative.Questo ci aiuta anche capire come è stata raccontato il genocidio a Gaza, prima coperto poi giustificato”. Lo ha detto Alessandro Orsini, a margine della presentazione di Casa Bianca – Italia, alla rassegna Paper Fest, l’evento che porta i libri e gli autori di Paper First in piazza a Carrara. “Meloni e Tajani hanno attaccato tutti i tribunali che indagano sui crimini di Netanyahu. Fanno vergognare gli italiani con il loro sostegno totale al genocidio compiuto da Israele” Scopri il programma completo della manifestazione L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, Orsini a Paper Fest: “Meloni e Tajani fanno vergognare gli italiani con il loro sostegno al genocidio”

L'ULTIMO NUMERO - Giugno 2025

