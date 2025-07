Salgono su un kayak e non si accorgono che ha una falla | vanno a largo e rischiano di annegare

Un tranquillo pomeriggio sul lago d’Iseo si è trasformato in un vero e proprio salvataggio grazie all’intervento tempestivo della Polizia Provinciale di Brescia. Due giovani, ignari di una falla nel loro kayak, sono stati trascinati dalla corrente al largo, rischiando di perdere la vita. Fortunatamente, la prontezza degli agenti ha evitato il peggio. La loro rapidità di azione sottolinea quanto sia fondamentale la vigilanza sulle acque e la preparazione in situazioni di emergenza.

Iseo (Brescia), 6 luglio 2025 – Sarebbero quasi di certo annegati se non fosse intervenuta la polizia Provinciale di Brescia, in queste settimane in servizio di vigilanza sulle acque del lago d'Iseo, dove effettua attività di prevenzione e soccorso a bagnanti e natanti in difficoltà. I fatti sono accaduti attorno alle 16 nelle acque al largo di Via Ippolito Antonioli, dove si affacciano diversi campeggi e in linea d'aria distante qualche centinaio di metri dall'Ospedale Civile di Iseo. I tre minorenni, tutti maschi, provenienti dai paesi vicini a Sulzano e Iseo, si trovavano quasi in centro al lago ormai in acqua dopo esser naufragati con un Kayak che probabilmente non era di loro proprietà, dato che era danneggiato nella parte inferiore.