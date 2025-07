Grosseto minorenne ospite di una comunità indagato per violenza sessuale nei confronti di una coetanea

Un grave episodio scuote la provincia di Grosseto: un minorenne ospite di una comunità è indagato per violenza sessuale su una coetanea di 15 anni, denuncia che ha dato il via a un'indagine delicata. La vicenda solleva importanti questioni sulla tutela dei minori e sulla sicurezza delle strutture di accoglienza, richiedendo attenzione e interventi concreti per garantire un ambiente sicuro e protetto per i giovani coinvolti.

Uno minorenne, ospite di una comunità in provincia di Grosseto, è indagato dalla Procura minorile di Firenze per violenza sessuale. L'indagine è stata aperta dopo la denuncia presentata da una coetanea di 15 anni. La giovane, che anche lei vive nella struttura, ha raccontato di essere stata aggredita durante la notte all'interno della stessa comunità. In contemporanea la Procura di Grosseto ha iscritto nel registro degli indagati tre operatori della comunità – un'educatrice, un referente e il direttore – per il reato di omessa denuncia. La segnalazione, infatti, sarebbe stata inizialmente gestita internamente alla struttura, senza coinvolgere immediatamente le autorità.

