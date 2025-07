Zaccagni Lazio l’attaccante biancoceleste è pronto a tornare a grandi livelli? Le ultimissime sul numero 20

Mattia Zaccagni, talento e cuore della Lazio, si prepara a tornare protagonista dopo un infortunio che ne ha frenato l’ascesa. L’attaccante biancoceleste, classe 1995, è determinato a riconquistare i suoi livelli migliori e a guidare la squadra verso nuovi traguardi. Le ultime notizie sul numero 20 capitolino fanno ben sperare: il suo recupero procede spedito, e i tifosi sognano già il suo ritorno in grande stile. La stagione 2025/26 potrebbe essere quella del suo riscatto definitivo.

Uno dei principali interrogativi della Lazio in vista della stagione 202526 riguarda le condizioni fisiche di Mattia Zaccagni, attaccante esterno classe 1995 e capitano biancoceleste. Dopo un infortunio che ne ha compromesso la seconda parte dello

Inter Lazio, Zaccagni: «Loro scenderanno in campo sicuramente per vincere! Anche noi faremo lo stesso…» - In vista della sfida contro l'Inter, il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, ha dichiarato: «Loro scenderanno in campo sicuramente per vincere! Anche noi faremo lo stesso…».

Zaccagni: dopo l'intervento è pronto a tornare più forte di prima - Mattia Zaccagni, dopo essersi operato circa due settimane fa, ha deciso di terminare prima le vacanze e darsi da fare per recuperare le forze. laziopress.it scrive

