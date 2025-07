Autostrada A11 | chiusa per due notti la stazione di Capannori

Se viaggiate lungo l'autostrada A11, attenzione: la stazione di Capannori sarà chiusa per due notti, causando possibili disagi ai pendolari e ai viaggiatori. Per evitare inconvenienti, si consiglia di utilizzare le stazioni alternative di Lucca Est in entrata verso Pisa e di Altopascio in uscita per chi proviene da Firenze. Pianificate i vostri spostamenti con anticipo e rimanete aggiornati sulle ultime novità.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Pisa: Lucca est; in uscita per chi proviene da Firenze: Altopascio L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A11: chiusa per due notti la stazione di Capannori

In questa notizia si parla di: autostrada - chiusa - notti - stazione

Autostrada A1: chiusa per due notti la stazione Firenze Scandicci - L'autostrada A1 sarà chiusa per due notti nella stazione Firenze Scandicci, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna.

A24 - USCITA DI TIVOLI CHIUSA PER 3 NOTTI Il Comune di Tivoli ha reso noto che, Strada dei Parchi Spa, ha disposto – per esigenze di verifiche e lavori di rifacimento del manto stradale - la chiusura dell'uscita Tivoli da stasera al 4 luglio dalle ore 21:00 alle Vai su Facebook

Autostrada: chiusa per una notte la stazione di Orvieto; Diramazione Gallarate-Gattico, chiusa per due notti la stazione di Besnate, in entrata e in uscita; D08, chiusa stazione autostradale di Castelletto Ticino per cinque notti consecutive.

Autostrada A11: chiusa per due notti la stazione di Capannori - In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Pisa: Lucca est; in uscita per chi proviene da Firenze: Altopascio ... Si legge su firenzepost.it

Autostrada A1: chiusa per cinque notti stazione di Impruneta - Napoli, per consentire lavori di potenziamento degli impianti nella galleria “Brancolano”, nelle cinque notti di domenica 6, lunedì 7, martedì 8, mercoledì 9 e giovedì ... Segnala firenzepost.it