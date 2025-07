Rashford Juventus da domani l’inglese penserà al suo futuro lontano da Manchester | il calciatore ha capito che…Tutto quello che c’è da sapere sull’inglese

Da domani, l'attenzione si sposterà su Marcus Rashford, il talento inglese che potrebbe cambiare rotta e approdare alla Juventus. Con il suo futuro lontano da Manchester sempre più incerto, i bianconeri potrebbero avere una chance concreta di assicurarsi le sue magie sotto la Mole. La settimana decisiva sta per iniziare: cosa riserverà il destino di Rashford e quali scenari si apriranno per la Juventus? Restate sintonizzati per scoprire gli sviluppi.

Rashford Juventus, il britannico può tornare in auge per i bianconeri? Da domani scatta la settimana della verità per lui: ecco perché. Il futuro di Marcus Rashford è sempre più in bilico e la Juventus può essere una delle squadre interessate a portare l'attaccante inglese sotto la Mole. Secondo quanto riportato sul profilo X di Fabrizio Romano, Rashford non è più nei piani del tecnico del Manchester United, Ruben Amorim, e adesso si prepara a esplorare tutte le opportunità di mercato che gli si presenteranno. Rashford Juve: un obiettivo di lunga data. Da tempo Marcus Rashford è stato accostato alla Juventus, che ha sempre visto nell'ala inglese un potenziale rinforzo per il reparto offensivo.

Rashford Juventus, possibile ritorno di fiamma! Bianconeri interessati all’attaccante del Manchester United: il prezzo è già fissato. Cifre e dettagli - Il futuro di Marcus Rashford potrebbe scrivere un nuovo capitolo in Serie A: la Juventus è nuovamente interessata all’attaccante del Manchester United, dopo il prestito all’Aston Villa.

