Loredana Cannata ricoverata in cardiologia dopo l'Isola | L'incidente sott'acqua ha avuto conseguenze

Loredana Cannata, nota protagonista de L'Isola dei Famosi, si trova attualmente in ospedale, ricoverata in cardiologia dopo un grave incidente sott’acqua. La showgirl ha condiviso sui social i momenti di difficoltà che l’hanno colpita al rientro dall’isola, svelando che l’incidente durante la prova apnea ha avuto ripercussioni sulla sua salute. Questa vicenda mette in evidenza i rischi nascosti dietro le sfide estreme. Continua a leggere.

Loredana Cannata con un post su Instagram ha annunciato di essere stata ricoverata nel reparto di cardiologia dopo aver accusato dei malori al suo rientro dall'Isola dei Famosi. "Avevo difficoltà di respirazione e quella che si chiama "fame d’aria"" ha spiegato prima di rivelare che l'incidente sott'acqua durante la prova apnea della finale ha avuto conseguenze. 🔗 Leggi su Fanpage.it

