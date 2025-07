Norris vince davanti a Piastri a Silverstone ma sotto la pioggia l'impresa è di Hulkenberg | Ferrari arranca

Un emozionante spettacolo a Silverstone, dove Norris trionfa sotto la pioggia, battendo Piastri frenato da una penalità. Ma il vero protagonista è Hulkemberg, che a 37 anni conquista il suo primo podio in F1 con la Sauber, superando Hamilton e lasciando la Ferrari di Leclerc a bocca asciutta. Un GP ricco di sorprese e colpi di scena, pronto a scrivere nuove pagine nella storia della Formula 1. Continua a leggere.

