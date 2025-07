Wesley Juve Madama deve accelerare! Quella big italiana lo vuole a tutti i costi | è la priorità del suo allenatore! Cosa può succedere

Wesley, talento brasiliano del Flamengo, è al centro di una corsa al rialzo tra le big italiane. La Juventus punta decisa su di lui, con una priorità assoluta di 232 milioni e un allenatore, Gasperini, che vede nel brasiliano la chiave per rinforzare la rosa. Ma quali potrebbero essere le mosse decisive? La sfida tra club si infiamma, e il futuro di Wesley potrebbe cambiare le sorti del mercato italiano.

Wesley Juve, la Vecchia Signora rischia di perdere di vista il brasiliano: quel club lo ha messo in cima alla lista dei suoi desideri. Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, non ha dubbi su quale sia il suo obiettivo di calciomercato: si tratta di Wesley. Il poliedrico esterno destro brasiliano del Flamengo è uno dei profili più richiesti, e la Roma lo vuole fortemente per rinforzare la propria “batteria” di esterni. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà nel suo video sul canale YouTube, Gasperini sta facendo di tutto per portare Wesley nella capitale, e il suo interesse è tanto forte da non dipendere nemmeno dalla possibile collaborazione con l’Everton, che avrebbe un ruolo di mediator nella trattativa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Wesley Juve, Madama deve accelerare! Quella big italiana lo vuole a tutti i costi: è la priorità del suo allenatore! Cosa può succedere

In questa notizia si parla di: wesley - juve - allenatore - madama

La Juve punta Wesley, il Flamengo fa il prezzo: la trattativa e i piani di Comolli sulle fasce - La Juventus lavora per portare Wesley dal Flamengo, ma il club brasiliano fa resistenza sul prezzo. Nel frattempo, Comolli studia i piani per le fasce, con i due club pronti a incontrarsi a Philadelphia durante il Mondiale.

Torna di moda il nome di Leonardo #Balerdi per la #Juve Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese, il difensore argentino del #Marsiglia piace tantissimo a Igor #Tudor, che l’avrebbe posto in cima alla lista dei desideri per rinforzare il pacchetto Vai su Facebook

Gazzetta - Wesley ha detto sì alla Roma: la Juventus valuta Widmer - Dopo aver ufficializzato Jonathan David, la Juventus prosegue il lavoro sul mercato in entrata e non solo. Segnala ilbianconero.com

Wesley Juve, la Roma fa sul serio con il Flamengo! Continuano i contatti per trovare l’accordo: la mossa di Gasperini può essere decisiva - Wesley Juve, la Roma fa sul serio con il Flamengo: tutti gli aggiornamenti sull’esterno accostato ai bianconeri La Roma continua a lavorare per rinforzare la fascia destra in vista della nuova stagion ... juventusnews24.com scrive