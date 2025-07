Maltempo a Milano prosegue l'allerta arancione per rischio temporali | fino a quando durerà

Il maltempo continua a imperversare su Milano, con l’allerta arancione per temporali prorogata fino alle prime luci dell’alba. La città si prepara a affrontare un’altra notte di pioggia e possibili rovesci intensi, mentre l’allerta gialla resta in vigore per il rischio idrogeologico. Rimanete aggiornati e adottate tutte le precauzioni necessarie: la sicurezza viene prima di tutto. Continua a leggere per scoprire gli ultimi aggiornamenti e consigli utili.

Prosegue l'allerta arancione per rischio temporali a Milano. La misura durerà fino alle 6 di domani mattina. Ancora attiva anche l'allerta gialla per rischio idrogeologico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

