Maltempo ancora allerta temporali in Nord Italia Al Sud caldo torrido

Il maltempo non dà tregua: temporali intensi flagellano il Nord Italia, mentre al Sud il caldo torrido continua a mettere a dura prova i cittadini. Dopo le forti piogge di ieri, la situazione resta critica, con allerte e criticità in diverse regioni. È fondamentale restare informati e adottare tutte le precauzioni necessarie. Scopriamo insieme quali aree sono più a rischio e come affrontare questa fase di meteo instabile.

Dopo i grossi disagi di ieri, sabato, dovuti a nubifragi soprattutto in Lombardia, è allerta maltempo anche nella giornata di oggi, domenica, in varie regioni del Nord e Centro Italia. Ecco le zone che potrebbero essere maggiormente interessate dai temporali e le tipologie di allerta. In Liguria allerta gialla per temporali fino a lunedì mattina. In Liguria, Arpal ha comunicato la proroga dell’allerta gialla per temporali sulle zone C ( levante ligure costiero ) ed E ( entroterra del levante ligure ) fino alle 5 del mattino di lunedì. Resta invece confermata la chiusura dell’allerta alle 23:59 di domenica sulle zone B ( centro della regione, compresa Genova ) e D ( versanti padani di ponente, entroterra savonese e imperiese orientale ), come stabilito ieri. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maltempo, ancora allerta temporali in Nord Italia. Al Sud caldo torrido

