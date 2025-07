ascolti tv 6 luglio 2025

Scopri i numeri sorprendenti dell’auditel della prima serata di Domenica 6 luglio 2025, un momento cruciale per le reti italiane che si sfidano a colpi di share e audience. Analizziamo insieme le performance delle principali emittenti e i trend emergenti di questa calda estate, per capire chi ha conquistato il pubblico e quali programmi hanno lasciato il segno. Ecco tutti i dati ufficiali, pronti a svelare chi ha vinto la serata.

– Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di domenica 6 luglio 2025. Scopriamo insieme tutti i dati Auditel e le performance delle principali reti italiane nella fascia prime time. Indice. Ascolti TV prima serata – Domenica 6 Luglio 2025. Analisi della serata. Dati Auditel Ascolti TV del 6 luglio 2025. Ascolti TV prima serata – Domenica 6 Luglio 2025. Di seguito i dati Auditel ufficiali relativi alla fascia di prima serata di Domenica 6 luglio: In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei dati, aggiorna la pagina CLICCANDO QUI Canale Programma Spettatori Share Rai 1 Imma Tataranni – Sostituto procuratore Rai 2 Facci ridere Rai 3 Report Rete 4 FREEDOM – OLTRE IL CONFINE Canale 5 LA NOTTE NEL CUORE Italia 1 SARABANDA CELEBRITY LA7 Nel nostro cielo un rombo di tuono TV8 I delitti del BarLume: Donne con le palle NOVE La Corrida Leggi anche: Le Migliori Serie TV Netflix da Vedere nel 2025 In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei dati, aggiorna la pagina CLICCANDO QUI Analisi della serata. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com