Lecce Sticchi Damiani | Camarda? Convinzione che sia l’ambiente ideale per crescere

Il cuore pulsante di Lecce si anima con emozione e ambizione: il presidente Saverio Sticchi Damiani ha condiviso con il Corriere del Mezzogiorno la sua convinzione che l’ambiente leccese sia il luogo ideale per lo sviluppo e la crescita, soprattutto con l’arrivo di Camarda. Una scelta che segna un nuovo capitolo, promettendo successi e soddisfazioni per il futuro.

