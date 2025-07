Un giardino per Sergio Ramelli a Verolengo Contro la violenza rossa per la riconciliazione nazionale

Un omaggio simbolico alla memoria di Sergio Ramelli, vittima della violenza politica, prende vita a Verolengo, nel cuore di Torino. Questo nuovo giardino rappresenta un gesto di riconciliazione nazionale e di rispetto per la memoria storica, opponendosi a ogni forma di violenza rossa. Un luogo di riflessione e speranza che invita tutti a ricordare e a promuovere il dialogo civile, affinché simili tragedie non si ripetano mai più.

Onore a Sergio Ramelli, vittima della violenza rossa, ricordato nel modo migliore anche in Piemonte. È stato inaugurato oggi a Verolengo (Torino) un giardino, il primo spazio pubblico in Piemonte dedicato allo studente del Fronte della gioventù assassinato nel 1975 da un gruppo di Avanguardia Operaia. All'evento è stato letto un messaggio del presidente del Senato, Ignazio La Russa, ed erano presenti Paola Frassinetti, sottosegretaria all'istruzione, ed esponenti politici locali, tra cui il consigliere regionale Roberto Ravello, Matteo Rossino dell'associazione Ardea, i consiglieri comunali di Rivoli Valerio Calosso e Federico Depetris.

