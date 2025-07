Texas donna salvata ore dopo l’alluvione | trascinata via da un campeggio si era aggrappata a un albero

In Texas, la tragedia dell’alluvione si fa sentire profondamente: una donna salvata ore dopo essere stata trascinata via da un campeggio, aggrappata a un albero, testimonia il dramma ancora in corso. Intanto, Trump firma la dichiarazione di "grave disastro" per il Texas, mentre sui social impazza il video del suo incredibile salvataggio. Una vicenda che ci ricorda l’importanza della solidarietà in momenti di crisi. Continua a leggere.

Trump ha firmato la dichiarazione di "grave disastro" per il Texas, dove si aggrava ancora il bilancio delle vittime dell'alluvione. Sui social il video del salvataggio di una donna che è stata trascinata per chilometri da un campeggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

