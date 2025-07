Caro maturato Elogio dell’insuccesso Lettera

In un mondo ossessionato dai successi e dal prestigio, è fondamentale riscoprire il valore dell'insuccesso come insegnamento e crescita. In quest'epoca di trionfalismi e manifestazioni di egocentrismo scolastico, un richiamo alla saggezza di Pasolini ci invita a riflettere sull'importanza di accettare anche le cadute. Solo così possiamo davvero apprezzare il percorso umano e culturale, lontano dall'illusione del risultato perfetto.

Inviata da Giorgia Loi - In quest'epoca di trionfalismi, di ostentazione del risultato, dove va di moda pubblicare le pagelle dei propri figli sui social con l'elenco dei 10, e rendere virali festeggiamenti con champagne e corone d'alloro per meriti di studio, si stendono classifiche nazionali sui maturati più meritevoli e si celebra il culto del 100 come fosse un feticcio da adorare, mi piace ricordare cosa scrisse Pasolini a proposito del fallimento: "Penso che sia necessario educare le giovani generazioni al valore della sconfitta. Alla sua gestione. All'umanità che ne scaturisce." L'articolo Caro “maturato”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: caro - maturato - elogio - insuccesso

Elogio dell’insuccesso & Cantare fuori dal coro - Corriere TV - Elogio dell’insuccesso & Cantare fuori dal coro. Come scrive video.corriere.it