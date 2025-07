Glen Luchford a Milano | la prima mostra monografica dedicata al fotografo che ha rivoluzionato la moda

Chi è Glen Luchford? Un visionario che ha saputo ridefinire il volto della moda, un artista capace di catturare l'essenza di un'epoca con immagini indimenticabili. A Milano, la sua prima mostra monografica rivela la grandezza di un talento che ha trasformato la fotografia fashion e più in generale, il modo di raccontare le storie visive. Non perdere questa occasione unica di immergerti nel suo mondo creativo e innovativo.

In occasione della Settimana della Moda Donna di Settembre, 10 Corso Como presenta la prima esposizione monografica mai dedicata a Glen Luchford, uno dei fotografi più influenti degli ultimi trent’anni. Oltre la semplice retrospettiva, la mostra è stata concepita dallo stesso Luchford per gli spazi della galleria milanese e si sviluppa come un progetto site specific, capace di unire passato e presente in un percorso coinvolgente e inedito. Chi è Glen Luchford. Glen Luchford è noto per il suo stile cinematografico, irriverente e profondamente innovativo. Fin dagli anni Novanta, ha contribuito a stravolgere i canoni della bellezza tradizionale nella fotografia di moda, collaborando con brand di rilievo internazionale e riviste di culto come Vogue UK, Vogue Francia e Vanity Fair. 🔗 Leggi su Panorama.it