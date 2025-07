LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | tappa e maglia per Van der Poel!! Battuti Pogacar e Vingegaard

Il Tour de France 2025 entra nel vivo con la tappa di oggi, un emozionante scontro tra i grandi nomi del ciclismo. Van der Poel conquista la vittoria, battendo i favoriti Pogacar e Vingegaard in una lotta mozzafiato. Resta aggiornato in tempo reale sui momenti salienti e le sorprese di questa tappa epica, perché ogni secondo conta nella corsa più prestigiosa del mondo. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.41 Questa la top 10 della seconda tappa del Tour de France 2025: 1 VAN DER POEL Mathieu Alpecin – Deceuninck 4:45:41 2 POGA?AR Tadej UAE Team Emirates – XRG 0:00 3 VINGEGAARD Jonas Team Visma Lease a Bike 0:00 4 GRÉGOIRE Romain Groupama – FDJ 0:00 5 ALAPHILIPPE Julian Tudor Pro Cycling Team 0:00 6 ONLEY Oscar Team Picnic PostNL 0:00 7 PARET-PEINTRE Aurélien Decathlon AG2R La Mondiale Team 0:00 8 VAUQUELIN Kévin Arkéa – B&B Hotels 0:00 9 VELASCO Simone XDS Astana Team 0:00 10 BERCKMOES Jenno Lotto 0:00 17.39 Nona posizione per Simone Velasco che conquista un’ottima top 10 in una tappa complicata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Van der Poel!! Battuti Pogacar e Vingegaard

