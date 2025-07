Italia turista cade sulle rocce mentre percorre un sentiero | scena terribile

Un incidente drammatico si è verificato nei pressi del lago del Coldai, nel Bellunese, quando una turista ceca di 57 anni è caduta accidentalmente sulle rocce durante una passeggiata. La scena, terribile e improvvisa, ha richiesto un intervento immediato. I soccorsi sono arrivati tempestivamente con un elicottero, ma la donna, risultata incosciente, si trova ora in condizioni critiche. La sua vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare i limiti di sicurezza in montagna.

Nei pressi del lago del Coldai, nel Bellunese, una turista ceca di 57 anni stava passeggiando con la famiglia quando, poco dopo mezzogiorno, ha perso l'equilibrio su un sentiero roccioso ed è precipitata tra le pietre sottostanti. La caduta è stata notata dai presenti che hanno immediatamente allertato i soccorsi. In pochissimo tempo è arrivato l'elicottero del servizio di urgenza medica da Pieve di Cadore: la donna, risultata incosciente a causa dei traumi, è stata immobilizzata su una barella e caricata a bordo prima che scoppiasse un violento temporale Trasportata con urgenza all'ospedale di Treviso, la 57enne è attualmente in condizioni critiche e resta sotto osservazione per accuse serie.