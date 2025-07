Bonny Inter l’ex allenatore è sicuro | Può diventare come Thuram ecco il suo punto forte

Bonny Inter, talento classe 2003 recentemente approdato all’Inter, sta già attirando l’attenzione per il suo potenziale. Landry Chauvin, ex allenatore delle giovanili francesi, ha elogiato le sue qualità, paragonandolo a Thuram e sottolineando il suo punto forte. Ma cosa lo renderà un vero campione? La risposta si trova nelle sue doti innate e nella determinazione che lo spingerà a diventare una stella del calcio internazionale.

Bonny Inter, Landry Chauvin – ex allenatore del ragazzo nelle giovanili della Francia – ha parlato del classe 2003 in un'intervista a Footmercato. Ange-Yoan Bonny è diventato ufficialmente un nuovo calciatore dell' Inter. Il classe 2003 è arrivato a Milano dopo giorni e giorni di trattative per 23 milioni di euro + bonus. Il suo ex allenatore nelle giovanili francesi, Landry Chauvin, ne ha parlato a Footmercato.net. BONNY – «La prima volta che ho visto Yoan Bonny è stato a Châteauroux. L'ho avuto a un raduno della Under 18 nel 2020-2021. Quando lo vedi arrivare, pensi: è un ragazzone, ma mi ha impressionato tantissimo per la sua qualità tecnica.