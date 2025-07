Maltempo diluvio nel Nord Italia e forte vento a Firenze

Il maltempo si abbatte con forza sul Nord Italia: piogge torrenziali e venti impetuosi stanno mettendo alla prova la resistenza delle città. Dopo due giorni di incessanti precipitazioni che hanno allagato Lombardia e dintorni, anche la Toscana si trova sotto un cielo grigio e tempestoso. È il momento di restare informati e prepararsi ad affrontare le sfide di questa ondata di intemperie.

Per il secondo giorno consecutivo si sono registrate forti piogge in Lombardia e in tutto il nord Italia ma il maltempo ha colpito anche la Toscana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Maltempo, diluvio nel Nord Italia e forte vento a Firenze

In questa notizia si parla di: maltempo - nord - italia - diluvio

Maltempo da Nord a Sud, in Sicilia allerta arancione e scuole chiuse - Maltempo in Sicilia, dove è stata emessa un'allerta arancione e le scuole rimarranno chiuse. Oggi si prevede una giornata all'insegna di condizioni atmosferiche avverse su tutto il Paese, in particolare al Sud, a causa di un vortice di bassa pressione che sta portando forte instabilità e temporali.

Reggio Emilia poco fa. Il forte temporale sta per raggiungere anche Modena in moto sud-est. Video di Antonio da telegram - Tornado in Italia - Vai su Facebook

Maltempo, diluvio nel Nord Italia e forte vento a Firenze; Tra mercoledi e giovedì DILUVIO da 300mm: ecco su quali zone; Meteo: il diluvio di Lunedì 5 Maggio, le regioni a rischio.

Maltempo, diluvio nel Nord Italia e forte vento a Firenze - Per il secondo giorno consecutivo si sono registrate forti piogge in Lombardia e in tutto il nord Italia ma il maltempo ha colpito anche la Toscana ... Da ilgiornale.it

Maltempo, allarme supercelle sul Nord Italia: attesi temporali violenti, grandine e raffiche fino a 100 km/h - Dopo settimane di caldo estremo e temperature da record, l’estate dell'Italia del Nord cambia volto. Scrive msn.com