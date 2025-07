Dazi Usa senza un accordo scatteranno dall’1 agosto 2025

Se non si raggiungerà un’intesa entro il 1° agosto 2025, i dazi statunitensi torneranno ai livelli del 2 aprile, con implicazioni economiche globali. La minaccia di tariffe più alte si fa concreta, mentre le lettere di Trump ai 12 Paesi partner aprono uno scenario di negoziati delicati e decisivi. In assenza di accordi, il panorama commerciale internazionale potrebbe cambiare radicalmente, influenzando merci, prezzi e relazioni diplomatiche.

I dazi Usa torneranno ai livelli del 2 aprile se non ci sarà un accordo commerciale, con le tariffe che scatteranno l’ 1 agosto 2025. L’ha dichiarato il segretario al Tesoro Scott Bessent alla Cnn parlando delle lettere annunciate da Donald Trump a 12 Paesi partner che partiranno lunedì 7 luglio. Le missive contengono proposte di intesa “prendere o lasciare” sulle tariffe per i prodotti importati negli Stati Uniti. In assenza di accordi, l’alternativa è tornare ai maxi dazi annunciati nel Liberation day di aprile. «Penso che vedremo diversi accordi molto rapidamente», ha aggiunto Bessent precisando che l’amministrazione americana invierà lettere anche a 100 Paesi più piccoli con cui gli Usa non intrattengono molti scambi commerciali, informandoli che si troveranno ad affrontare tariffe doganali più elevate. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Dazi Usa, senza un accordo scatteranno dall’1 agosto 2025

