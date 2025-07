Calciomercato Juventus il Napoli sfida i bianconeri per quell’attaccante | è una priorità assoluta per il reparto offensivo dei campioni d’Italia! Ecco come stanno le cose

Il calciomercato della Juventus si fa sempre più acceso, ma il Napoli non resta a guardare. I partenopei puntano con decisione su Dan Ndoye come rinforzo prioritario per il reparto offensivo nella prossima stagione, sfidando i campioni d’Italia e alimentando un duello avvincente che potrebbe cambiare gli equilibri del campionato. Ecco tutti i dettagli di questa appassionante corsa al talento svizzero.

Calciomercato Juventus, il Napoli spinge per arrivare a quell'esterno offensivo: è la sua priorità, ecco come stanno le cose. Il Napoli ha messo nel mirino Dan Ndoye, centrocampista offensivo del Bologna, al centro della sua agenda di calciomercato per la stagione 20252026. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio canale You Tube, il club partenopeo ha scelto lo svizzero come prima opzione per il rafforzamento del proprio attacco. La priorità della squadra allenata da Antonio Conte è chiara: Ndoye è destinato a diventare un obiettivo di mercato fondamentale per il Napoli, che farà tutto il possibile per avanzare nella trattativa e portare l'elvetico in Campania.