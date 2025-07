Silverstone vittoria per Norris primo podio per Hulkenberg

Una gara ricca di colpi di scena e adrenalina al Gran Premio di Silverstone, dove le condizioni meteorologiche imprevedibili hanno agitato le acque della classifica. La vittoria di Norris e il primo podio di Hulkenberg hanno regalato emozioni intense, dimostrando ancora una volta quanto lo sport sia imprevedibile e affascinante. Ma cosa ci riserverà il prossimo round? Restate con noi per scoprirlo!

Gara dalle tante emozioni quella del Gran Premio di Formula 1 in Inghilterra. Le mutevoli condizioni meteo hanno rimescolato molte carte, tranne per le McLaren che si conferma anche sul bagnato la vettura migliore del lotto. 1-2 a Silverstone Norris-Piastri. Sul gradino più basso del podio uno stoico Hulkenberg (su "Sauber", anno prossimo AUDI) che dopo tanti anni ha tolto il podio al leone d'Inghilterra, il ferrarista Lewis Hamilton finito 4°. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Silverstone, vittoria per Norris, primo podio per Hulkenberg.

