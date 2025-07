Censurare il maestro Gergiev amico di Putin? Il Pd litiga anche sul direttore d’orchestra russo Picierno contro De Luca

Tra tensioni politiche e note discordanti, il dibattito sul maestro Gergiev, vicino a Putin, si aggiunge alle già acceso dispute interne al Partito Democratico. In un contesto in cui la musica sembrava placare gli animi, la vicenda si trasforma in un ulteriore spartiacque tra posizioni opposte: pacifisti, europeisti riarmisti e deluchiani. La polemica rischia di infiammare ancora di più il clima già caldo in Campania, dove l’arte diventa teatro di scontri ideologici senza esclusione di colpi.

Ci mancava la musica a far litigare quel ring politico che è ormai diventato il Pd di Elly Schlein, lacerato tra “pacifisti”, “europeisti riarmisti” e “deluchiani”, in Campania. Ed è proprio in Campania che è scoppiata l’ultima polemica per l’esibizione del russo Valery Gergiev, noto direttore d’orchestra, che il prossimo 27 luglio dovrebbe esibirsi alla Reggia di Caserta con la filarmonica del Teatro Verdi di Salerno e i solisti dell’orchestra del Mariinskij di San Pietroburgo, nell’ambito della rassegna ‘Un’estate da Re’. La Picierno solleva nel Pd il caso Gergiev, russo “amico” di Putin. A sollevare il tema dell’opportunità della sua esibizione è stata la vicepresidente dem dell’Europarlamento, Pina Picierno, in questi giorni protagonista di veementi polemiche sulla posizione del Pd sul tema della difesa e del riarmo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Censurare il maestro Gergiev, amico di Putin? Il Pd litiga anche sul direttore d’orchestra russo. Picierno contro De Luca

