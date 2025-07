Firenze Cinema tascabile | film gratis nei quartieri

Scopri l’incanto del cinema all’aperto con Firenze Cinema Tascabile: quattro sere a settimana, sedici spettacoli gratuiti nei quartieri 2, 3, 4 e 5. Un'opportunità unica per vivere la città in modo diverso, condividere emozioni e riscoprire il piacere di guardare un film sotto le stelle. Non lasciarti sfuggire questa magia che trasforma le serate in momenti di festa e comunità, portando il cinema direttamente nel cuore di ogni quartiere.

Quattro sere a settimana, per un totale di sedici proiezioni gratuite nei Quartieri 2, 3, 4 e 5

