Papa Leone XIV è a Castel Gandolfo due settimane di riposo

Papa Leone XIV ha fatto il suo arrivo a Castel Gandolfo, inaugurando due settimane di meritato riposo nella splendida residenza di Villa Barberini. Accolto con entusiasmo dalla folla che lo ha salutato lungo il percorso, il Pontefice ha dimostrato ancora una volta il suo legame profondo con i fedeli. Un momento di serenità e riflessione che si preannuncia ricco di significato, mentre il Papa si prepara a dedicare tempo a sé stesso e alla spiritualità .

(Adnkronos) – Papa Leone XIV è arrivato a Castel Gandolfo per trascorrere 2 settimane di riposo. Giunto in prossimitĂ  di Villa Barberini, la residenza del Pontefice, Leone XIV ha percorso un breve tratto della strada a piedi per salutare la gente che lo aspettava dietro le transenne. "W il Papa, W il Papa", l'accoglienza della .

