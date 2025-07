The Long Walk Stephen King è molto soddisfatto del film | Per fortuna non segue le altre sceneggiature

Con l'approvazione dello stesso King, il risultato si distingue per fedeltà e intensità, sorprendendo anche i fan più critici e dimostrando che, a volte, le sfide più grandi trovano la loro soluzione sul grande schermo.

Le caratteristiche spesso intrinseche del libro, brutale e cupo, hanno reso difficile un adattamento, come altri registi hanno scoperto. Ma questa versione ha ricevuto il più importante consenso da nientemeno che la mente dietro la storia in persona. Considerato a lungo impossibile da adattare, The Long Walk di Stephen King diventa finalmente un film, diretto da Francis Lawrence e scritto da JT Mollner. Con l'approvazione dello stesso King, il film debutterà a settembre, portando sul grande schermo l'angoscia distopica e spietata del primo romanzo scritto dal Re del Brivido quando aveva solo 19 anni.

