Brambati | Allegri vuole partire da Leao ma stimava molto anche Theo Hernandez

Massimo Brambati svela il grande equilibrio nel cuore del nuovo Milan di Allegri: tra Leão e Theo Hernandez, due pilastri imprescindibili, si crea una sinfonia di talento e passione. Un mix che promette di scrivere nuove pagine di successo sulla scena europea. La sfida è lanciata: quale sarà il segreto per mantenere questa magia? Restate con noi per scoprirlo!

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato del nuovo Milan di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Brambati: “Allegri vuole partire da Leao, ma stimava molto anche Theo Hernandez”

Brambati: "Ho parlato con Allegri, non di Vlahovic. Vuole ripartire da un altro giocatore" - L'ex calciatore Massimo Brambati, attraverso l'intervista rilasciata a TMW Radio, ha parlato delle manovre per l'attacco dei bianconeri della Juventus, in vista della prossima stagione. Si legge su msn.com

Brambati: "Fossi in Vlahovic andrei via dalla Juve. Allegri? Vuole ripartire da Leao" - "Credo che la Juventus voglia fare tutto per vendere Vlahovic, ma dipende dal giocatore – le parole di Massimo Brambati a Tmw Radio –. Secondo tuttojuve.com