Biasin spegne gli animi sul fronte Calhanoglu | Nessun contatto tra Inter e Galatasaray ma…

Fabrizio Biasin smorza le voci di un presunto incontro tra Inter e Galatasaray sul fronte Calhanoglu, smentendo ogni contatto ufficiale. Le sue parole su X chiariscono la situazione, facendo luce su una possibile discrepanza tra le indiscrezioni turche e la realtà . In un mercato spesso avvolto da rumors, è fondamentale distinguere i fatti dalle speculazioni. Scopriamo insieme cosa c’è davvero dietro questa vicenda.

Fabrizio Biasin ha sostanzialmente smentito le notizie che arrivano dalla Turchia sul fronte Calhanoglu. Le sue parole sul proprio profilo X. Fabrizio Biasin è andato controcorrente rispetto alle ultime notizie sul fronte Hakan Calhanoglu. Secondo le notizie che provengono dalla Turchia, Inter e Galatasaray si sarebbero incontrate per la prima volta nelle ultime ore, proprio per discutere del futuro del centrocampista turco. Un qualcosa che, però, il giornalista interista ha sostanzialmente smentito sul suo profilo X. Le parole scritte nel suo post. NESSUN INCONTRO – «Al momento non risultano contatti Inter-Galatasaray per Calhanoglu, né il giocatore ha mai chiesto di andar via dall'Inter.

