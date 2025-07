Un Posto al Sole anticipazioni dal 7 all’11 luglio 2025 | Eugenio deve sottoporsi a un intervento di bypass

Preparatevi a scoprire le emozionanti anticipazioni di "Un Posto al Sole" dal 7 all’11 luglio 2025, dove la salute di Eugenio Nicotera si aggrava, richiedendo un delicato intervento di bypass. La tensione cresce tra i personaggi, soprattutto per Viola, che vive un momento di grande angoscia. Cosa riserveranno le prossime puntate? Restate con noi per svelare tutti i colpi di scena!

© US Rai Grossa preoccupazione per Eugenio Nicotera nelle prossime puntate di Un Posto al Sole. Le condizioni di salute del magistrato peggiorano e si rende necessario un intervento di bypass al cuore. Tutto ciò dà il via ad una situazione complessa anche per Viola, preoccupatissima per le condizioni di salute dell’ex marito, segno del fatto del legame affettivo che persiste con lui. Maggiori info, su quello che accadrà nelle prossime puntate, nelle anticipazioni che seguono. Un Posto al Sole è in onda questa settimana dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai3 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it