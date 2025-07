I peccatori ha usato qualcosa del Blade mai girato lo conferma il produttore

Hai mai pensato che due film così diversi potessero condividere elementi di stile e costume? È ciò che ha reso possibile il sorprendente legame tra "I Peccatori" con Michael B. Jordan e il progetto mai girato di Blade Marvel, grazie alla genialità della costumista Ruth E. Carter. Questa scoperta svela come la creatività possa attraversare confini e generi, unendo passato e presente in modo inatteso e affascinante.

Uno dei producer di I peccatori con Michael B. Jordan ha rivelato che la costumista Ruth E. Carter ha riutilizzato del lavoro fatto per il Blade mai (o non ancora) girato per la Marvel. Com'è stato possibile trovare una compatibilità di contenuti tra i due film?.

I Peccatori: il produttore parla del legame con il reboot di Blade - Sev Ohanian, produttore di "I Peccatori", ha svelato un dettaglio sorprendente: i costumi del non ancora realizzato reboot di "Blade" sono stati usati nel suo film, involontariamente rivelando qualche spoiler sul progetto Marvel in fase di sviluppo.

