Cosa rischiano le aziende che rilevano le impronte digitali dei dipendenti

Le aziende che adottano sistemi di rilevamento delle impronte digitali devono fare i conti con limiti e responsabilità ben precisi, per evitare sanzioni e danni alla reputazione. Un recente caso, arrivato al Garante Privacy, ha evidenziato come l’uso di queste tecnologie possa superare i confini legittimi del controllo aziendale. La questione riguarda la delicatezza delle pratiche di monitoraggio e i diritti dei lavoratori. In questo scenario, fino a dove possono spingersi i poteri di controllo del datore di lavoro?

Fino a dove possono spingersi i poteri di controllo del datore di lavoro? Una interessante risposta arriva da un recente caso finito all'attenzione del Garante Privacy, riguardante un istituto scolastico che si era servito delle impronte digitali, per controllare che il personale fosse realmente al lavoro. Ne è nato un reclamo conclusosi con il provvedimento dell'Authority – il n. 167 del 2025 – che, oltre a far luce sulle responsabilità della scuola, offre utilissimi suggerimenti per evitare – in ufficio o altro luogo di lavoro – comportamenti sanzionabili per violazione della riservatezza. Vediamo allora il caso in sintesi, cosa ha deciso il Garante e perché è importante fare molta attenzione all'uso di dati biometrici.

