Death Stranding 2 vuole rendere chi gioca una persona migliore

Death Stranding 2 vuole trasformare il modo in cui giochiamo, rendendoci persone migliori. Se hai già esplorato il mondo del primo capitolo, saprai che il suo messaggio profondo si riflette nell’atto di restare in contatto e connettere, anche nei momenti più difficili. Ma cosa significa davvero “restare in contatto”? È questa domanda che il sequel ci invita a riscoprire, oltre i confini dell’universo narrativo.

«Avremmo dovuto restare in contatto?». Se chi legge ha giocato a Death Stranding, un videogioco uscito nel 2019, la tagline del sequel, Death Stranding 2: On the Beach, potrebbe suonare particolarmente inquietante. Nel gioco originale, infatti, si trascorrevano circa 40 ore attraversando gli ex Usa, diventati semplicemente le Città Unite d'America all'interno di quell'universo narrativo, con l'obiettivo di collegare una serie di bunker isolati fra loro, per poi formare un network all'interno del quale diventava possibile condividere le informazioni e le risorse ottenute durante il gioco. Come approccio, ha finito col rivelarsi vincente, in quanto il giocatore, nei panni del protagonista dell'opera, ovvero Sam Porter Bridges, una sorta di pony express postapocalittico, riusciva a scongiurare una tragedia e a riunire l'America grazie ai suoi sforzi.

