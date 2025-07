Forte temporale a Firenze strade allagate e alberi caduti | Massima attenzione vicino ai torrenti

Un violento temporale ha sconvolto Firenze, lasciando strade allagate e alberi caduti. La Protezione civile invita alla massima prudenza, specialmente vicino ai torrenti, che potrebbero esondare con ulteriori piogge. La sicurezza dei cittadini è la priorità : restate allerta e aggiornati sulle condizioni meteorologiche. Per scoprire come proteggerti e contribuire alla sicurezza collettiva, continua a leggere.

La Protezione civile di Firenze ha lanciato un appello ai cittadini per non sostare vicino ai torrenti che con l'arrivo di acquazzoni potrebbero esondare. Fortunatamente al momento non si registrano feriti. 🔗 Leggi su Fanpage.it