Osimhen e Lukaku la nuova coppia d’attacco del Napoli? Sportmediaset lancia l’idea un po’ utopistica

Osimhen e Lukaku, una coppia d’attacco da sogno per il Napoli? Sportmediaset lancia un’idea francamente audace, alimentando speranze e fantasie tra i tifosi partenopei. La possibile partnership tra i due bomber sarebbe un’arma in più per la squadra di Spalletti, ma resta ancora un’utopia. Riuscirà il mercato a sorprendere ancora una volta? Solo il tempo dirà se questa suggestione diventerà realtà o resterà solo un affascinante scenario.

Victor Osimhen vuole continuare la sua carriera al Galatasaray, rifiutando le avances della Juventus e la ricca offerta dell’Al Hilal. A patto, però, che i turchi paghino i 75 milioni della clausola rescissoria. Se la trattativa non dovesse sbloccarsi nei prossimi giorni, il nigeriano potrebbe partire in ritiro col Napoli il 17 luglio. Osimhen e Lukaku insieme a Napoli nella prossima stagione?. Sportmediaset lancia un’idea, francamente utopistica dati i costi d’ingaggio dei due giocatori, di un’accoppiata d’attacco per la prossima stagione del Napoli Lukaku-Osimhen: Perché non sognare una super-coppia con Lukaku? Poteva accadere già la scorsa stagione, è vero, ma Antonio Conte aveva ammesso di essere arrivato a cose sostanzialmente già fatte (la rottura tra il giocatore e la società dopo un 202324 da incubo con il nigeriano che aveva spinto per andare via); ora sono passati 12 mesi, c’è di nuovo la Champions League da giocare e anche uno scudetto sul petto da difendere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Osimhen e Lukaku la nuova coppia d’attacco del Napoli? Sportmediaset lancia l’idea (un po’ utopistica)

Osimhen, colpo di scena a Napoli: "Viene a Dimaro con Conte" | Scatta il piano del club - Il mondo del calcio è in fermento: Osimhen ha fatto un sorprendente passo a Dimaro con Conte, scatenando il piano segreto del Napoli.

“Con Osimhen puoi rischiare anche di vincere la Champions. Se torna con la testa giusta è forte, e può fare una bella coppia con Lukaku” [ Antonio Di Gennaro a Maracanà ] Io direi il triplete #napoli Vai su Facebook

