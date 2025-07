Festa del Porto a Pesaro | tradizione fuochi e un nuovo inno al mare

La Festa del Porto a Pesaro si conferma un momento di grande cuore e tradizione, tra luci, fuochi e musica che celebrano il legame profondo con il mare. Un evento ricco di emozioni e ricordi, culminato nel nuovo inno dedicato alle acque e alla città . La Festa del Porto, un’occasione unica per rivivere l’anima marittima di Pesaro e accogliere con entusiasmo chi si avventura in mare aperto.

Pesaro, 6 luglio 2025 – La tradizionale Festa del Porto ha preso il via alle ore 10 con la messa solenne celebrata nella chiesa parrocchiale dall'arcivescovo Sandro Salvucci, poi il corteo delle imbarcazioni in mare con il getto delle corone in memoria dei Caduti, ma come prima tappa l'inaugurazione della nuova opera donata al Comune di Pesaro da Natalia Gasparucci, che 'augura' buon viaggio a chi si dirige in mare aperto. La Festa del Porto, ogni anno, si afferma come uno degli appuntamenti estivi che "ci ricorda quanto sia profondo il legame tra la nostra cultura, il mare e la comunità che lo vive.