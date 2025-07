Traffico Lazio del 06-07-2025 ore 17 | 30

Se viaggiate nel Lazio il 6 luglio 2025 alle 17:30, preparatevi a qualche intoppo. La redazione di Luceverde segnala 1 km di coda tra Pontecorvo e Ceprano sulla Roma-Napoli, oltre a traffico intenso sulla via Pontina verso Roma a causa di lavori e incidenti. Il vento forte aggrava la situazione, mentre i disagi sulla linea Roma-Civitavecchia spingono molti a optare per il treno domani mattina. Restate aggiornati e pianificate con anticipo!

Luceverde Lazio trovati dalla redazione 1 km di coda sul tratto Roma Napoli dell'auto sole tra Pontecorvo e Ceprano per lavori di ripristino incidente in direzione Roma sulla via Pontina tra Montedoro in via di Decima per traffico intenso verso la capitale senza avere il vento che soffia forte sull'intero percorso della 12 Roma Civitavecchia disagi per chi domani 7 luglio spostarsi in treno durante la mattinata per lavori di manutenzione nella stazione di Roma Ostiense alcuni treni delle linee fl1 Orte Roma Fiumicino aeroporto ed fl3 roma-viterbo l'hanno cancellazioni o variazioni di percorso previste Inoltre corse con bus dalla stazione di Roma Ostiense e Fiumicino aeroporto e tra Orte e Poggio Mirteto ancora per domani 7 luglio allerta meteo gialla della protezione civile sul Lazio per piogge Da sparse a diffuse a prevalente carattere temporalesco da Tiziano Alfano è tutto Grazie per l'attenzione un servizio in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it