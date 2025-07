Il Papa arriva a piedi a Castel Gandolfo

Il papa Leone ha fatto il suo ingresso a Castel Gandolfo, preferendo un giro a piedi per avvicinarsi ai fedeli e condividere momenti di vicinanza. L’arrivo, semplice ma carico di significato, segna l’inizio di un soggiorno di due settimane presso la suggestiva Villa Barberini. In un’epoca di tecnologia, il gesto di Prevost, che ha lasciato l’auto per salutare a piedi, ricorda il valore della presenza umana e dell’umiltà .

Papa Leone è arrivato a Castel Gandolfo: soggiornerĂ due settimane a Villa Barberini. Prevost ha lasciato l'auto e ha percorso un breve tragitto a piedi per salutare la gente.

Da oggi fino al 20 luglio, #LeoneXIV trascorrerà un periodo di riposo estivo a #CastelGandolfo. “Siamo enormemente felici, è un evento che sta avendo risonanza in tutto il mondo", dichiara il parroco della Parrocchia Pontificia di San Tommaso da Villanova, d Vai su Facebook

