6 serie hbo sorprendenti che hai dimenticato

Il catalogo di HBO è ricco di produzioni di alta qualità, molte delle quali sono diventate vere e proprie pietre miliari della televisione. Alcune serie, pur meritando attenzione, rischiano di essere dimenticate nel tempo a causa della vasta offerta. Questo articolo presenta sei titoli che, nonostante il loro valore, sono spesso trascurati e meritano una rivalutazione. serie da riscoprire: Bored To Death. una commedia surreale con un cast eccezionale. Bored To Death, trasmessa dal 2009 al 2011, narra le avventure di Jonathan Ames, interpretato da Jason Schwartzman, uno scrittore in crisi che decide di improvvisarsi detective privato attraverso un annuncio su Craigslist. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it