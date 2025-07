Tragedia in luna di miele | Jake Rosencranz muore colpito da un fulmine in Florida

Una giornata di sole si è trasformata in tragedia sulla spiaggia di New Smyrna Beach, Florida. Jake Rosencranz, 29 anni, originario del Colorado, ha perso la vita colpito da un fulmine mentre era in acqua con la sua nuova sposa Leah, durante la luna di miele. Un evento improvviso che ha sconvolto tutti, ricordando quanto la natura possa essere imprevedibile e crudele. La coppia non aveva potuto fare il viaggio dopo le nozze per...

Colpito da un fulmine mentre era in acqua: muore un 29enne in luna di miele. Era una giornata di sole a New Smyrna Beach, in Florida, quando una tragedia ha spezzato la vita di Jake Rosencranz, 29 anni, originario del Colorado. Il giovane è stato colpito da un fulmine mentre si trovava con i piedi nell’acqua, a pochi passi dalla riva, durante una luna di miele con sua moglie Leah. La coppia non aveva potuto fare il viaggio dopo le nozze per questioni personali ma dopo due anni erano riusciti a coronare il loro sogno. L’incidente è avvenuto venerdì 20 giugno intorno alle 12:30. Secondo quanto riferito dal personale della sicurezza delle spiagge della contea di Volusia, si è trattato di un raro caso di “fulmine a ciel sereno”, un fenomeno che può verificarsi anche con condizioni meteorologiche apparentemente favorevoli. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tragedia in luna di miele: Jake Rosencranz muore colpito da un fulmine in Florida

