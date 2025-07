Isola dei Famosi malore per Loredana Cannata che viene ricoverata in ospedale | Conseguenze fisiche e psicologiche

Dopo l’intensa esperienza all’Isola dei Famosi, Loredana Cannata si trova ora alle prese con un grave malore che l’ha portata in ospedale. Il ricovero in cardiologia a Roma solleva preoccupazioni sulle sue condizioni fisiche e psicologiche, lasciando i fan in ansia per il suo recupero. In questo momento di fragilità, è fondamentale prenderci cura di lei e supportarla nel percorso di guarigione.

Rientrata in Italia dopo la partecipazione all'Isola dei Famosi, Loredana Cannata è stata ricoverata in cardiologia all'ospedale Isola Tiberina a Roma, a seguito di un malore.

Attimi di paura all’Isola, Loredana Cannata resta incastrata sott’acqua durante la prova apnea: lo staff la salva Attimi di panico durante la finale dell’Isola dei Famosi: Loredana Cannata, durante la prova apnea, è rimasta incastrata sott’acqua. Lo staff è corso in Vai su Facebook

