Inondazioni Texas almeno 68 morti | anche 21 bambini e la direttrice del campo estivo | Ancora disperse 27 bambine

Le drammatiche inondazioni in Texas hanno causato almeno 68 vittime, tra cui 21 bambini, e la scomparsa della direttrice di un campo estivo e di 27 bambine. Le autorità ammettono: “Nella zona manca un sistema di allerta”, accentuando l’emergenza. Melania Trump si unisce al cordoglio, affermando: “Le mie preghiere per i genitori dei ragazzi”. Una tragedia che ci ricorda l’importanza di sistemi di sicurezza efficaci e preparazione adeguata.

Le autoritĂ : "Nella zona non abbiamo un sistema di allerta". Melania Trump: "Le mie preghiere per i genitori dei ragazzi".

