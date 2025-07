Furto al Tour de France | rubate le biciclette della Cofidis mostrate senso di responsabilità

Il furto di undici biciclette alla Cofidis durante il Tour de France rappresenta un duro colpo non solo per la squadra, ma anche per l'integrità dello sport. La violazione di un momento così prestigioso evidenzia l'importanza di responsabilità e sicurezza. È fondamentale che tutte le parti coinvolte lavorino insieme per prevenire simili incidenti e tutelare i valori dello sport. La solidarietà e l'impegno collettivo sono now più che mai necessari per ricostruire fiducia e rispetto.

La Cofidis ha subito un grave furto durante la notte al Tour de France: ben undici biciclette sono state rubate alla formazione transalpina. Lo sportello del camion officina è stato forzato e i ladri si sono impossessati dei mezzi, causando un grave danno economico alla squadra di livello World Tour. Ci sono state delle conseguenze anche a livello agonistico, visto che i ciclisti si sono visti privati di alcune bici di riferimento, che fortunatamente verranno rimpiazzate in tempi rapidi vista la vicinanza del quartier generale. La polizia ha aperto un’indagine durante la mattinata odierna, alla vigilia dell’inizio della seconda frazione della Grande Boucle. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Furto al Tour de France: rubate le biciclette della Cofidis, “mostrate senso di responsabilità”

