Tour de France 2025 oggi tappa 2 a Van der Poel Battaglia tra i big | la nuova classifica generale

Il Tour de France 2025 entra nel vivo con una tappa 2 emozionante e ricca di colpi di scena! Nella seconda frazione, a Boulogne-sur-Mer, la battaglia tra i grandi nomi del ciclismo si fa infuocata, culminando nella vittoria di Van der Poel che conquista la maglia gialla. La sfida tra i big promette ancora emozioni forti: chi dominerà il prossimo tratto? La corsa è appena iniziata e tutto può succedere!

Boulogne-sur-Mer (Francia), 6 luglio 2025 - La tappa 2 del Tour de France 2025, specialmente nella parte conclusiva, ricorda una Classica: il terreno perfetto per Mathieu Van Der Poel, che parte lunghissimo nel finale in costante ascesa e batte avversari del calibro di Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, prendendosi anche la maglia gialla che, sfilata a Jasper Philipsen, resta in casa Alpecin-Deceuninck. Ci sarĂ di nuovo spazio per le ruote veloci nella tappa 3, la Valenciennes-Dunkerque: 178,3 km con un solo GPM da scalare, per giunta di quarta categoria, con appena 800 metri di dislivello. La cronaca della tappa 2 del Tour de France 2025. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net