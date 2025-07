F1 sul circuito Silverstone | Norris domina la pioggia testa coda per Verstappen e penalità per Piastri

Sul circuito di Silverstone, Norris si impone sotto la pioggia, mentre Verstappen perde il controllo e finisce in testacoda, portando la Red Bull al decimo posto. La gara regala sorprese continue, con Piastri protagonista di una frenata improvvisa che lo porta sotto investigazione e a una penalità di 10 secondi. Un GP ricco di emozioni e colpi di scena che ha lasciato gli spettatori senza fiato.

Al 21esimo giro Verstappen si gira perdendo il controllo, così come le prime posizioni della gara. La Red Bull finisce così in decima posizione. Le sorprese, però, non finiscono qui, con Piastri che frena improvvisamente poco prima della fine della Safety car, la stesa che aveva ingannato Verstappen. Piastri finisce quindi sotto investigazione e per lui vengono decisi 10 secondi di penalità . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - F1 sul circuito Silverstone: Norris domina la pioggia, testa coda per Verstappen e penalità per Piastri

In questa notizia si parla di: verstappen - piastri - circuito - silverstone

F.1: a Imola pole Piastri,2° Verstappen - Oscar Piastri conquista la pole position al GP di Imola con 1'14"670, precedendo Verstappen e Russell.

F1,Gran Premio di Gran Bretagna:le qualifiche. Verstappen in pole davanti a Piastri. In seconda fila Norris e Russel,terza fila per le Ferrari. Il pilota della red Bull ha chiuso le qualifiche sul circuito di Silverstone davanti alla McLaren di Oscar Piastri e a quella di Vai su X

F1 | Verstappen ha conquistato la pole position del GP di Gran Bretagna, 12ma gara del mondiale. Il pilota della Red Bull ha chiuso le qualifiche sul circuito di Silverstone davanti alle McLaren di Piastri e Norris. Quarta la Mercedes di Russell poi le Ferrari di H Vai su Facebook

F1, GP di Gran Bretagna al via: Verstappen parte in pole davanti a Piastri; F1 GP Silverstone, la gara in diretta LIVE: la pioggia crea il caos, Hamilton in rimonta, penalità per Piastri, disastro Verstappen, Stroll sul podio; GP Silverstone, diretta: Piastri e Norris davanti, Hamilton supera Stroll, sale quarto e mette nel mirino Hulk.

F1 GP Silverstone diretta live: Piastri passa Verstappen, Hamilton quarto, Leclerc azzardo non paga - Il racconto in diretta del GP d'Inghilterra, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Riporta sport.virgilio.it

GP Silverstone, diretta: Piastri e Norris superano Verstappen, poi tutti ai box per l'arrivo della pioggia forte - Norris supera Verstappen che commette un errore e va nella via di fuga Ai box Lelerc Stroll e Hadjar per montare gomme wet intermedie Ricomincia a piovere forte, Piastri leader con 5" ... Si legge su msn.com