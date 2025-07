Regionali | Tajani apre a D?Attis e Caroppo Conte promuove Decaro

Dal suggestivo scenario della Masseria di Manduria, il Forum organizzato da Bruno Vespa svela i primi spunti sulle imminenti elezioni regionali in Puglia. Tajani apre all’alleanza con Dattis e Caroppo, mentre Conte promuove Decaro, delineando nuovi possibili equilibri politici. Un’intensa analisi di strategie che potrebbe ridefinire il futuro della regione: ecco le anticipazioni di questa vibrante campagna elettorale.

Dal Forum in Masseria di Manduria? la rassegna politica ideata da Bruno Vespa? emergono i primi scenari per le regionali in Puglia. Il segretario di Forza Italia e ministro degli. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Regionali: Tajani apre a D?Attis e Caroppo, Conte promuove Decaro

In questa notizia si parla di: regionali - tajani - apre - attis

Tajani: «Ius scholae, 10 anni di studi sono sufficienti ma prima la riforma della giustizia. Regionali? Forza Italia ambiziosa. Silvetti valore aggiunto» - Antonio Tajani e Forza Italia puntano a un’Italia più giusta e meritevole. Dopo dieci anni di studi, lo Ius Scholae può finalmente diventare realtà , ma solo con una riforma della giustizia e delle autonomie regionali all’altezza.

Il vicepremier puntava sulla nomina di Mauro D'Attis, commissario regionale di FI in Puglia, per il delicato ruolo a Montecitorio. Le pressioni dei parlamentari calabresi e il ruolo della vicepresidente del Senato Vai su Facebook

Tajani: «In Puglia abbiamo rosa di candidati per vincere le elezioni». E Conte apre a Decaro; Regionali, Conte apre all'alleanza con Decaro: Ma serve rinnovamento. Idea D'Attis per il centrodestra; Tajani: “In Regione con D’Attis, Caroppo o De Palma”. Conte: sì condizionato a Decaro.

Tajani: «In Puglia abbiamo rosa di candidati per vincere le elezioni». E Conte apre a Decaro - Al Forum in Masseria di Manduria, sia Antonio Tajani che Giuseppe Conte hanno offerto segnali politici rilevanti che mostrano la posta in gioco e le differenze tra i due schieramenti ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Tajani: “In Regione con D’Attis, Caroppo o De Palma”. Conte: sì condizionato a Decaro - Il capo di M5S chiede “discontinuità” MANDURIA – Una rosa di nomi per la candidatura alla presidenza della Regione. Come scrive msn.com