Irama | sold out all’Arena di Verona e grande attesa per San Siro 2026

Irama conquista l’Arena di Verona con il sold out, lasciando il pubblico senza fiato e rafforzando la sua posizione tra i protagonisti della scena musicale italiana. Con l’entusiasmo alle stelle, l’artista si prepara a regalare uno spettacolo memorabile in una delle location più iconiche del paese. La sua energia e talento promettono un evento indimenticabile, preludio a grandi novità, tra cui l’attesissimo show di San Siro 2026.

MILANO – A poche ore dal debutto del suo tour estivo, Irama annuncia il sold out dell'attesissimo concerto in programma per giovedì 2 ottobre all'Arena di Verona. Un traguardo che conferma ancora una volta la forza del suo live e l'entusiasmo di un pubblico sempre più affezionato. Non si tratta solo di una semplice data, ma di un evento speciale in una delle location più iconiche del panorama musicale italiano. Il concerto all'Arena è stato pensato per valorizzare appieno la magia del luogo, trasformandolo in un'esperienza immersiva. Uno show che alternerà grandi successi a momenti più intimi, con una regia scenica capace di esaltare la carica emotiva di ogni brano.

Nella prima delle due date sold out all'Unipol Forum, Irama forte del suo posizionamento a Sanremo ha conquistato Milano con la sua forza travolgente. - Irama, forte del suo successo a Sanremo, ha conquistato Milano con un'esibizione travolgente e una produzione spettacolare.

