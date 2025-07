Il ventesimo compleanno della Strafossone

Il ventesimo compleanno della Strafossone si avvicina, promettendo un'edizione ancora più emozionante e coinvolgente. Da due decenni, questa corsa rappresenta un momento di festa e passione per la comunità di Fossone e non solo, attirando atleti e appassionati da tutta la costa apuana. Domenica 13 luglio, il cuore pulsante di Fossone si aprirà ancora una volta per celebrare questa tradizione, all'insegna dello sport, della solidarietà e del divertimento. La gara, veloce e adatta agli amanti della pianura, si sviluppa su un percorso di ...

Fossone (Carrara), 6 luglio 2025 – Vent’anni di corsa, entusiasmo e partecipazione: domenica 13 luglio la Strafossone celebra nel 2025 il suo ventesimo anniversario, confermandosi come uno degli appuntamenti podistici più sentiti della costa apuana. La partenza, come da tradizione, avverrà dal campo sportivo di Fossone, nel cuore della campagna adiacente a Carrara. La gara, veloce e adatta agli amanti della pianura, si sviluppa su un percorso di poco meno di 9 chilometri tra le strade del borgo. Attira ogni anno un numero crescente di atleti: non solo i migliori talenti locali, ma anche podisti provenienti da tutta la Toscana – da Firenze alla Maremma – richiamati dalla qualità dell’organizzazione e dai ricchi premi in palio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il ventesimo compleanno della Strafossone

In questa notizia si parla di: ventesimo - strafossone - compleanno - fossone

Il ventesimo compleanno della Strafossone.

Il ventesimo compleanno della Strafossone - Fossone (Carrara), 6 luglio 2025 – Vent’anni di corsa, entusiasmo e partecipazione: domenica 13 luglio la Strafossone celebra nel 2025 il suo ventesimo anniversario, confermandosi come uno degli appun ... Segnala msn.com

Strafossone, ecco foto e vincitori - la Nazione - 5° memorial Vanelli, gara podistica competitiva sulla distanza di 9,2 chilometri organizzata dalla Asd Strafossone. Si legge su lanazione.it