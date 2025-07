tutte le volte che harry e meghan fecero infuriare elisabetta ii lo sfogo della regina in punto di morte

Da quando Harry e Meghan hanno scelto di allontanarsi dagli impegni ufficiali della famiglia reale, si sono sempre proclamati estranei ad ogni dissapore con Elisabetta II. Tuttavia, nuove rivelazioni suggeriscono un quadro ben diverso: dietro le quinte, la Regina avrebbe espresso il suo disappunto in modo più deciso di quanto si pensasse. Ecco tutti i dettagli di uno scontro che potrebbe aver lasciato un segno indelebile nella storia della monarchia britannica.

Londra, 6 luglio 2025 - Sin dal loro allontanamento dagli impegni ufficiali e dalla famiglia reale, Harry e Meghan hanno ribadito che non c’è mai stato astio con la defunta Elisabetta II. Ma a quanto pare, la loro versione è lontana dalla realtà. A raccontare l'insofferenza della sovrana nei confronti dei duchi di Sussex è l'esperta di royals Sally Bedell Smith, dopo diversi scambi con la cugina di Elisabetta, Lady Elizabeth Anson. Ecco tutti i 'colpi di testa' di Harry e Meghan che hanno fatto indignare la regina più longeva d’Inghilterra. I preparativi per il matrimonio. Inizialmente, Markle è stata la benvenuta nella famiglia reale, con il pieno consenso di Elisabetta II: una 'ventata di aria fresca', come la definirono all'epoca i tabloid, era considerata dalla matriarca dei Windsor come "affascinante, naturale, intelligente e riflessiva". 🔗 Leggi su Quotidiano.net